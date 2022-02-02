«الحج والعمرة»: 5 خطوات لحجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة عبر «اعتمرنا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة الحج والعمرة، خطوات حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة من خلال تطبيق اعتمرنا بكل سهولة ويسر على النحو التالي: 1- الدخول لتطبيق اعتمرنا – اختيار نوع التصريح حسب المطلوب: – الصلاة في الروضة الشريفة – رجال – الصلاة في الروضة الشريفة – نساء – زيارة النبي صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما 2 – اختيار المستخدم الرئيسي للتصريح أو أحد المرافقين 3- اختيار التاريخ والوقت المناسب 4- اختيار نقطة التجمع المتاحة 5- يمكنك الآن استعراض التصريح أو إلغائه

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