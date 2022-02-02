شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: لا يوجد في قاموسنا كلمة «مستحيل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن القصة الحقيقية للمملكة هي الجيل الشاب الطموح العازم المليء بالأمل.

وأضاف أنه مع هذا الجيل لا يعتقد أن كلمة مستحيل ستكون في قاموس المملكة.

وفي حديثه عن الطاقة أكد سموه ، خلال كلمته في المؤتمر التقني الدولي ليب22 الذي أقيم في الرياض، أن أمن الطاقة هو العامل الرئيسي والأساس في هذه العملية، وأن كلمة مستحيل لن تكون في قاموس المملكة.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه بدون أمن الطاقة لن يكون هناك انتقال سلس للطاقة، ومعالجة التغير المناخي تتطلب كثيرًا من التمويل والاستثمار والبرامج.

كما نوه أن ازدهار الاقتصاد والنمو الاقتصادي ضروري لمعالجة أزمة التغير المناخي، لأن معالجة هذه الأزمة يحتاج الكثير من التمويل والاستثمار والدعم والبرامج.