شكرا لقرائتكم خبر عن “الموارد البشرية” توقع 5 اتفاقيات في المجال الرقمي.. هذه أهم ملامحها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها وقعت خمس اتفاقيات مع عدة شركات تقنية منها؛ شركة ديفوتيم وشركة تقنية المعلومات، وشركة برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات المحدودة، إلى جانب شركة سيسكو إنترناشيونال المحدودة وشركة يونيفونك، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي للوزارة.

وأوضحت أنه تم التوقيع خلال مشاركتها في مؤتمر” LEAP” الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت شعار”عين على المستقبل” في الرياض، على اتفاقيات من شأنها تعظيم الاستفادة من عقود الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم خدمات تطوير الأعمال والخدمات الاستشارية والتقنية في مجال التحول الرقمي والتعاون فيما يخص التقييمات الأمنية للمنصات التي تشرف عليها الوزارة، وبناء إستراتيجيات الأمن السيبراني وتعزيز حوكمته.

وأكدت الوزارة أن الاتفاقيات تهدف إلى:

1 – وتطوير أعمال إدارة التهديدات السيبرانية بمراكز عمليات الوزارة.

2 – تطوير ورفع كفاءة برامج التوعية الأمنية بالوزارة والجهات التابعة لها.

3 – إعداد البرامج المشتركة لهذه الجهات، وتطوير وتحديث إستراتيجية البيانات.

4 – تشغيل أعمال مكتب إدارة وحوكمة البيانات في الوزارة والجهات التابعة لها.

5 – تنفيذ حالات استخدام البيانات وتطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار.

6 – تطوير ورفع كفاءة برامج التوعية بالبيانات، ومناقشة المبادرات المحتملة المتعلقة بالتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في الحدث التقني الأضخم عالمياً، بحضور أكثر من 350 متحدثًا من حول العالم، وأكثر من 200 صندوق استثماري مشارك في المؤتمر، وأكثر من 700 شركة رائدة وناشئة في مجال التقنية، و 6 منصات للحديث عن مستقبل التقنية وازدهار المجتمعات الرقمية، من أجل تمكين سوق العمل وتعزيز نمو وتوسع واستمرارية الأعمال، إضافة إلى تقديم منظومة إلكترونية متكاملة، تواكب رؤية المملكة.