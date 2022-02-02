تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في متصفح “كروم” وتطبيق “واتساب”

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات في متصفح “جوجل كروم”. وأوضحت أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، وكذلك تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت. وأوصي المركز بتحديث المتصفح إلى النسخ التالية : – Windows: 98.0.4758.80/81/82 – Mac – Linux: 98.0.4758.80 حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط :هنا. طريقة التحديث: – افتح Chrome. -في أعلى يسار الشاشة انقر على “المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome . – رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”. – سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي . – أنقر على إعادة التشغيل. كما أصدر الأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديثات أمنية في تطبيق WhatsApp. وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”:” التهديد يمكّن المهاجم من استغلال الثغرة من خلال قراءة معلومات حساسة في الذاكرة أو التسبب بإغلاق مفاجئ للتطبيق”. كما أوصى المركز بتحديث تحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذه التحديثات، فيما أن طريقة التحديث تكون من خلال الذهاب إلى متجر التطبيقات App Store والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.

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