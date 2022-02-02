شكرا لقرائتكم خبر عن “التجارة” تستدعي مركبات من نوع مرسيدس “Sprinter” لخلل في ناقل الحركة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 50 مركبة مرسيدس “Sprinter” موديل 2021 .

وأوضحت التجارة، أن الاستدعاء يأتي لوجود خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام (P) مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت التجارة للتواصل مع شركة إبراهيم الجفالي للمعدات الصناعية، لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا .