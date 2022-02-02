شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين أجهزة تكييف السيارات والسلامة المرورية؟.. خبير يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف خبير السيارات الروسي فلاديمير سولوفيوف، أن أجهزة التكييف في السيارات ليس فقط لراحة السائقين، بل إنها ضرورية لسلامة المرور.

وأوضح الخبير أن جهاز التكييف في السيارة له مهمة إضافية هي ضمان سلامة سير السيارة والركاب، عكس مكيفات المنزل والتي تقوم بوظيفة واحدة وهي التكييف والحفاظ على درجة حرارة فقط، حسب “سبوتنيك”.

وأشار إلى أن مكيف الهواء، قادر على خفض ورفع درجة الحرارة في المقصورة، وبالتالي فإن استخدامه يجعل الهواء أكثر جفافاً، مما يمنع تعفير النوافذ.

وأكد أن زيادة الرطوبة في المقصورة يجعل مقود السيارة أكثر انزلاقا، مما يؤثر أيضًا على السلامة المرورية، وذلك نتيجة الهواء الجاف الذي من المفترض أن يمنع من تعرق الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية.