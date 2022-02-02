شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تحظر هذا التطبيق الخطير في “أندرويد”.. احذفه فورًا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
وجه فريق الأمان في “براديو”، تحذيرًا لمستخدمي “أندرويد” للتحقق من هواتفهم بعد اكتشاف تطبيق خطير يمكن أن يسرق التفاصيل الشخصية.
وأوضح أنه وجد تطبيقا مشهورا يسمى “2FA ” قادرا على تثبيت برامج ضارة على أجهزة “أندرويد” بعد تنزيله.
وأكد أن ما يجعل هذا التهديد أسوأ هو أن هذه الأنواع من التطبيقات يُعلن عنها بالفعل على أنها تساعد في الحفاظ على أمان الأجهزة عن طريق إضافة طبقات إضافية من الأمان، حسب ” روسيا اليوم”.
وأضاف أن التهديد يعتبر خطيرا للغاية لدرجة أنه بمجرد تنبيه جوجل بالمشكلة الأسبوع الماضي، حظرت التطبيق من متجر بلاي.
ودعت المستخدمين أن أي شخص قام بتثبيت هذا البرنامج، فإنه لا يزال معرضا للخطر، مؤكدة أنه من الضروري حذفه وبشكل فوري.
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