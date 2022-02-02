شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من “الأرصاد” بشأن حالة الطقس المتوقعة من الغد حتى الأحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيها باستمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الخميس إلى الأحد المقبل.

ودعا المركز إلى اتباع الإرشادات اللازمة من الجهات المختصة، ومتابعة حالة الطقس عبر الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نوه، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، باستمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.