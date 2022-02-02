شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يقرر تأجيل الجلسات القضائية المقررة في يوم التأسيس لهذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف ديوان المظالم، أنه سيتم تأجيل الجلسات القضائية المقررة في يوم التأسيس لمدة لا تتجاوز 15 يومًا.

وأوضح عبر حسابه على “تويتر”، أن رئيس الديوان ورئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف، وجه بتأجيل جميع الجلسات القضائية المحدد مواعيد نظرها في يوم التأسيس – 22 فبراير – في جميع محاكم ديوان المظالم .

وأكد أن التوجيه تضمن أن يكون التأجيل من قبل المحاكم مباشرة دون طلب أو حضور لأطراف الدعوى وممثليهم وأن لاتتجاوز مدة تأجيل الجلسة عن 15 يومًا من موعدها السابق بأي حال من الأحوال، وسيتم إبلاغ أطراف الدعاوى عبر الرسائل النصية.

وفي وقت سابق أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتخصيص يوم 22 فبراير من كل عام لذكرى التأسيس ويصبح إجازة رسمية.

ويوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة الأولى في 22 فبراير 1727م، بينما اليوم الوطني هو ذكرى توحيد المملكة في 23 سبتمبر 1932م.