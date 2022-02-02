شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «الموارد البشرية» بشأن استقدام العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تعتزم فتح ثمان وجهات دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من إفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزارة أن الدول الجديدة التي سيتاح الاستقدام منها ستضاف إلى قائمة الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها في موقع “مساند” المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة، البالغ عددها 16 دولة، وفقا لـ“الاقتصادية”.

وأشارت إلى أن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حاليا تتمثل في الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإرتيريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا.

ويأتي ذلك لمعالجة موضوع العمالة المنزلية من جوانبه المختلفة، بما في ذلك مسألة الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب استقدام، سعيا إلى حفظ حقوق المستفيدين من الخدمة.