السعال الديكي بكتيريا تهاجم الجهاز التنفسي العلوي (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

السعال الديكي عبارة عن عدوى بكتيرية تسببها البكتيريا المعروفة باسم "بورديتيلا السعال الديكي"، والتي تنتقل عبر الرذاذ خلال الشتاء.



وقال المعهد الألماني للتوعية الصحية إن السعال الديكي يهاجم الصغار والكبار على حد سواء.

وأضاف المعهد الألماني أن هذه البكتيريا تهاجم الجهاز التنفسي العلوي وتستقر في الأغشية المخاطية للقصبة الهوائية والشعب الهوائية، وتتكاثر هناك وتشكل السموم.

وتتسبب المواد السامة في تلف الأغشية المخاطية والأهداب، ويمكن أن تدخل الدم أيضا وتسبب التهابا في الجسم مثل التهاب الأذن الوسطى والالتهاب الرئوي.

وتتمثل أعراض السعال الديكي في نوبات السعال الشديدة وضيق التنفس وانقطاع النفس، الذي يهدد الحياة، لا سيما لدى الأطفال.

وغالبا ما يتم علاج السعال الديكي بواسطة المضادات الحيوية، إضافة إلى المحلول الملحي وضمادات الصدر الدافئة والإكثار من شرب السوائل.

ويتوفر تطعيم ضد السعال الديكي. وغالبا ما يتلقى الأطفال هذا التطعيم ضمن التطعيم الثلاثي ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي. ويتعين على البالغين تجديد هذا التطعيم كل 10 سنوات، لا سيما كبار السن والحوامل (مع بداية الثلث الثالث من الحمل).