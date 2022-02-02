هذا ما يحدث لمريض الإيدز إذا أصيب بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يعكف فريق من كبار العلماء في جنوب أفريقيا على دراسة العلاقة بين فيروس كورونا وفيروس نقص المناعة البشرية.



يأتي هذا وسط أدلة متزايدة تشير إلى أن تلاقي الجائحتين يمكن أن يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.

وقال الفريق في شبكة مراقبة الجينوم في جنوب أفريقيا، التي نبهت العالم لأول مرة إلى متحور أوميكرون من فيروس كورونا، إن الوقت قد حان لعمل بحث "منهجي" لمعرفة ما الذي يمكن أن يحدث إذا أصيب مريض الإيدز بفيروس كورونا.

وكشفت مجموعة من الدراسات، منها دراسة نشرها الفريق الأسبوع الماضي، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي- مثل المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية- من الممكن أن يعانوا من عدوى مستمرة من فيروس كورونا، غالبا لعدة أشهر.

وأضافت الأبحاث أن الفيروس يبقى في أنظمتهم المناعية ويولد متحورات جديدة.

ويعتقد بعض الباحثين أن هذه هي الطريقة التي تطور بها متحور أوميكرون وبعض متحورات فيروس كورونا الأخرى، لكن علماء آخرين يعتقدون أنه ربما نشأ في الحيوانات قبل أن ينتقل مرة أخرى إلى البشر.