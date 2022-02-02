شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من “المرور” بشأن مزاد اللوحات الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الخميس، وذلك عبر منصة “أبشر”. وأضافت أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مشيرة إلى أن المزاد مستمر حتى يوم الأحد المقبل. ونوهت الإدارة بأن خطوات المشاركة في المزاد تتضمن الدخول لمنصة “أبشر”، ثم اختيار “المرور”، تليها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

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