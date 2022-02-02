شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم أتلف جهاز صراف آلي بغرض السرقة في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة. وأوضح أن الجاني أتلف جهاز الصراف الآلي باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة. وأكد أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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