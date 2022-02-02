شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يروي موقفاً غريباً لشاب كاد يموت أثناء تناول “المفطح”.. وهكذا أنقذه صديقه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، موقفا لشخص كاد يموت أثناء تناوله وجبة المفطح، بسبب التناول بسرعة.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه على تويتر : “اليوم كاد أحدهم أن يموت بسبب المفطح، جوعان ويبلع اللقم بسرعة وغص وانقطع نفسه، وكان محظوظاً بأن أحد الحاضرين قام بعمل طريقة هيملك -ضغطات البطن-، وبعد الثالثة نجا، والحمد لله وأكمل المشوار”.

وحذر النمر مرضى القلب من المجاملة في تناول أكل المطاعم والوجبات السريعة، قائلا: “لأنه عالي الملح وهذا قد يسبب تجمع السوائل في الرئتين ودخول العناية المركزة لمن لديه ضعف شديد في القلب”.

جدير بالذكر أن طريقة “هيمليك” هي أسلوب استجابة للطوارئ قد ينقذ حياة إنسان خلال ثوانٍ، حيث تقوم بطرد الطعام أو أي جسم غريب آخر من مجرى هواء الشخص عندما يختنق، بزيادة الضغط على البطن والصدر حتى يتم طرد الجسم العالق.