شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. شركة سيارت عالمية تستدعي آلاف المركبات بسبب خطأ كارثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة تيسلا العالمية لصناعة السيارات أنها استدعت أكثر من 53 ألف سيارة، بسبب وجود خطأ فني.

وأوضحت أن الاستدعاء يشمل مركبات من طرز؛ “S”و”X”و”3” و”Y”، التي جرى إنتاجها ضمن برنامج القيادة الذاتية الكاملة، الذي أثار الجدل، بسبب وجود خدمة السماح للسيارة بقيادة نفسها، حسب “سكاي نيوز”.

وأضافت أنه رغم تحقيق هذه السيارات تقدما على صعيد الالتزام بقواعد المرور، إلا أنها فشلت في بعض الأحيان، بحسب شهادات سائقين، قالوا إن الأمر يحتاج إلى سائق يقظ يستطيع وقت الخطأ السيطرة على السيارة.

وأكدت أنها ستقوم بإصدار نسخة محدثة من برنامج القيادة الذاتية الكاملة، عبر الإنترنت، في وقت لاحق من فبراير الجاري، وأن السائقين لا يحتاجوا إلى إرجاع سياراتهم من أجل الصيانة.

وأشارت في بيان لها إلى أنه إذا أظهرت المعلومات احتمال وجود مخاطر تتعلق بالسلامة، فإن قانون سلامة المركبات يحظر على الشركات المصنعة بيع المركبات التي بها عيوب تشكل مخاطر على سلامة الآخرين.