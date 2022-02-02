شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انقلاب مركبة بعد اصطدامها بأخرى على أحد الطرق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثقت كاميرا مراقبة حادثا مروعا، لانقلاب مركبة على أحد الطرق بالمملكة بعد اصطدامها بمركبة أخرى وانحرافها عن مسارها. وأظهر المقطع مشاهد مروعة، لحادث تصادم تسبب في انقلاب مركبة وانحرافها عن المسار المحدد لها على الطريق وانقلابها بسبب السرعة الجنونية. هذا وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالسرعات المحددة والالتزام بقواعد المرور لتفادي وقوع الحوادث أو تطبيق الغرامات المحددة وفقًا للنظام.

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