شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بمحتال قام بنشر إعلانات وهمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المتحدث أن هذا الشخص كان يعلن عن بيع تذاكر لأنشطة وفعاليات وهمية بهدف الاحتيال. وأكد المتحدث أنه مواطن، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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