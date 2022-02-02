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شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة قادمة لتطبيق واتساب.. تعرف عليها؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الخبير التقني سالم الحربي عن ميزة قادمة إلى تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب يحتاجها الكثير من مستخدمي أندرويد.
وأوضح الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الميزة تتمثل في إمكانية نقل المحادثات من الأندرويد إلى الآيفون خلال الفترة المقبلة وفقا للتسريبات الأخيرة.
وأضاف الحربي أن الميزة الموجودة حاليًا هي نقل المحادثات من الآيفون إلى الأندرويد فقط.
وأشار الحربي إلى أن الميزة الجديدة ستتيح نقل المحادثات من الآيفون لهواتف الأندرويد والعكس من هواتف الأندرويد للآيفون بسهولة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.