شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث أمانة جدة يكشف سر إزالة الأحياء العشوائية (شاهد) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشف محمد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة جدة، عن سر تطوير الأحياء العشوائية في منطقة جدة وأنه خدمة للإنسان ولتحسين جودة الحياة.

وقال البقمي، خلال استفاضته ببرنامج الشارع السعودي على القناة الرسمية للملكة، أن تطوير الأحياء العشوائية هي خدمة الإنسان ولحمايته من الظواهر السلبية الأمنية منها والاجتماعية والاقتصادية، ولتحسين جودة الحياة.

وأضاف: تعتبر من أصعب التحديات التي تواجهها المدن حول العالم، نظرا للظواهر السلبية التي تنتشر في هذه الأحياء، سواء كانت ظواهر أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية.

وتابع: صدر القرار الكريم من القيادة العليا بإزالة هذه الأحياء، والهدف من هذا القرار هو خدمة الإنسان في هذه المنطقة، وتنمية المكان بحيث يتم توفير وتطتوير الخدمات سواء من بينة تحتية

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة وتخصيص مقر لها بهذه الأحياء، حرصا على تقديم كافة الخدمات، ويتم استقبال جميع السكان، أو تقديم الأوراق الثبوتية، وحرصا من اللجنة على توفير مثل هذه اللجنة بكافة الأحياء.