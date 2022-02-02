شكرا لقرائتكم خبر عن سعود الطبية: تسجيل 1641 حالة تسمم وابتلاع الأجسام الغريبة لدى الأطفال خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، على أهمية ملاحظة الوالدين للأطفال حتى لا يتم بلع أي مواد ضارة على صحته.

وقالت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” : “إنه تم تسجيل 1641 حالة لابتلاع الأجسام الغريبة والتسمم بالأدوية والمواد الكيميائية لدى الأطفال خلال 2021م”.

وحذرت مدينة الملك سعود الطبية، من ترك هذه الأجسام والمواد بالقرب منهم لما تشكله من خطر، كما أكدت على أهمية الانتباه للرضع من الأبناء الأكبر سنًا بقليل الذي يحدث بدافع اللهو.