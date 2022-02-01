شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تزف هذه البشرى: قريبا سيكون هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

من خلال ثمان وجهات دولية جديدة ، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن فتح لاستقدام العمالة المنزلية من إفريقيا وآسيا.

وبحسب ما ذكرته “الاقتصادية” عن سعد الحماد المتحدث الرسمي للوزارة، فإن الدول الجديدة التي سيتاح الاستقدام منها ستضاف إلى قائمة الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها في موقع “مساند”.

وتفيد بيانات “مساند” الرسمية، أن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حاليا تتمثل في: ( الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإرتيريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا)، وذلك في الفترة المقبلة.

وتسعى وزارة الموارد البشرية إلى معالجة موضوع العمالة المنزلية من جوانبه المختلفة، بما في ذلك مسألة الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب استقدام.

كما أن الوزارة اتجهت إلى التعامل مع هذا الملف من خلال حلول وإجراءات تنظيمية وتقنية وتنسيقية تهدف إلى الإشراف والرقابة على الخدمة كاملة.

يذكر أن موقع “مساند”، معني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة، البالغ عددها 16 دولة.

كما يعتبر نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية إلى تحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلته.