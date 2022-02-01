شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير الصحة.. أمير عسير ينهي 3 خلافات قبلية أحدها منذ 40 عامًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، إنهاء ثلاث قضايا خلاف قبلي امتد عمر أحدها إلى أكثر من 40 عاماً من النزاع، وذلك بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل.

ونشر حساب إمارة منطقة عسير، فيديو من جلسات الصلح، كما أوضحت في بيان لها أن الأمير تركي بن طلال، أكد أن الصلح ليس إنهاء للخلاف فحسب، بل يتعلق ذلك بمستقبل المحافظة ونهضتها.

وأشار إلى أن مستقبل عسير ” قمم وشيم ” ارتكز على ثلاث محاورها رئيسية منها الإنسان الذي أولته القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ جل اهتمها ورعايتها، انطلاقاً من أهمية السلم المجتمعي في دفع عجلة النمو والازدهار للإنسان والمكان، مشدداً سموه على ضرورة نبذ الخلاف وتعزيز مبدأ التسامح والعفو انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وشدد سمو الأمير على أهمية تعزيز دور اللجان الفرعية لإصلاح ذات البين في المحافظات، عبر إرساء السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق أحد أهم ركائز استراتيجية منطقة عسير المتمثلة في المجتمع المترابط الذي يسير بثبات نحو مستقبل زاهر.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس، اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بمحافظة بلقرن، والاطلاع على سير أعمال اللجنة الرئيسية وأبرز القضايا التي عالجتها خلال الفترة الماضية، بحضور معالي وزير الصحة فهد الجلاجل.

وقدّم أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة مسفر الحرملي شرحاً عن أعمال اللجنة، ودورها في تخفيف القضايا على المحاكم الشرعية، مشيراً إلى أن اللجنة أنهت خلال الفترة الماضية 1570 قضية بالصلح بين الطرفين على مستوى اللجان في منطقة عسير.

عقب ذلك، استعرض أمين اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بمحافظة بلقرن أهم القضايا التي باشرتها اللجنة في المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن اللجنة باشرت 195 قضية.