ابتكار تقنية لشحن الإلكترونيات لاسلكيا في وقت واحد دون تأثير إشعاعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

ابتكر فريق بحثي من قسم الهندسة الإلكترونية بجامعة ”آلتو“ الفنلندية تقنية تتيح نقل الطاقة وشحن الأجهزة بسهولة لاسلكياً، دون استخدام أي أسلاك أو مقابس، ودون تأثير إشعاعي.



ويمكن لروبوتات المستودعات وأجهزة المطبخ وحتى الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحصول على الطاقة في أي مكان فوق منطقة الشحن.

ولأن نقل الطاقة يستمر حتى أثناء تشغيل الجهاز، يمكن لهذه التكنولوجيا يومًا ما تشغيل المركبات الكهربائية أثناء التنقل.