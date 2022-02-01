شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة: قرار بإلغاء 160 لجنة وستمرار أعمال 38 أخرى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، صدور قرار بإلغاء 160 لجنة لانتهاء الغرض منها، وإستمرار أعمال 38 لجنة.

وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لأهمية تنظيم الأعمال وترتيبها لضمان سيرها بالشكل الصحيح وحرصاً على توفير الوقت والجهد، أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف، قراراً بإلغاء 160 لجنة لانتهاء الغرض منها، وإستمرار أعمال 38 لجنة”.

وأضافت أمانة العاصمة المقدسة أنه تم تكليف رؤساء اللجان الـ 8 المؤقته برفع تقرير عاجل لانهاء اعمالها في مدة لا تتجاوز شهر.