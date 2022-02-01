شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان»: هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي يبنغي على المسلم أن يحرص عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور، إن من أعظم الأدعية أن يسأل المسلم الله سبحانه وتعالى البركة في كل وقت.

وأضاف الشيخ الخثلان، أن البركة قد تكون في الصحة وفي الأولاد وفي الزوجة والوقت والعمر والعمل والعلم ولذلك من الأدعية العظيمة أن يسأل المسلم الله البركة، ويقول اللهم بارك لي في عمري وفي عملي وفي مالي وفي ولدي وفي أهلي.

وأضاف الشيخ سعد الخثلان “أن البركة شيء يجد الإنسان أثره وهو شيء غير مادي وغير محسوس ولكن يجد الإنسان أثره في الشيء الذي يبارك الله فيه”.