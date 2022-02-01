شكرا لقرائتكم خبر عن المسند: تمت رؤية هلال رجب من قِبل لجنة تمير وحوطة سدير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تمت رؤية هلال رجب من قبل لجنة تمير وحوطة سدير”.
وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تمت رؤية هلال رجب من قِبل لجنة تمير وحوطة سدير المجمعة مساء اليوم”.
وبذلك يكوم اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر جمادى الثاني، ويكون يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رجب بمشيئة الله.
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