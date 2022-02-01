شكرا لقرائتكم خبر عن لماذ يُعد اليوم الأول من شهر رجب الأشهر لمعظم مواليد المملكة؟.. الزعاق يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدث خبير المناخ والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن سبب شهرة اليوم الأول من شهر رجب، بالنسبة لمعظم مواليد المملكة، مشيرًا إلى أن شهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة العربية، وهي سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها، كما أنه أحد الأشهر الحُرم.

وأضاف “الزعاق” على قناة “العربية”، أن شهر رجب مأخوذ من “الرجوب” أي التعظيم، فقد كانت العرب يعظمون هذا الشهر، ولا يتلاعبون فيه سواء بالتقديم أو التأخير، حيث ظلت القبائل العربية تتلاعب في شهورها 40 سنة، ومع دخول الإسلام أبطل هذا”.

وتابع الخبير الفلكي: اليوم الأول من شهر رجب يعتبر اليوم الأشهر لمعظم مواليد السعودية منذ عقود، فهم يشتركون في اليوم والشهر، ويختلفون في السنة بما يسمى مواليد 1/7.

واختتم بالقول: معظم أيام شهر رجب تدخل ضمن حيز موسم العقارب، وهو الموسم الذي نعيش فيه 4 فصول في يوم واحد، وتكثر فيه السحب الصيفية العلوية.