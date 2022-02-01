شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. طلاب «التعليم» يحصلون على أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يحصل الطلاب والطالبات على إجازة مطولة تبدأ من غدٍ الأربعاء، وتستمر 4 أيام، خلال الفصل الدراسي الثاني، على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد المقبل.

وبحسب تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443هـ، تبدأ الإجازة غدًا الأربعاء 1-7-1443هـ الموافق 2 فبراير 2022، وتستمر حتى السبت 4 -7-1443هـ الموافق 5 فبراير 2022.

جدير بالذكر أن الإجازة المطولة هي عطلة جديدة وضعتها وزارة التعليم خلال أيام العام الدراسي الجديد.

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