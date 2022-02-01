شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي ولي عهد دبي ووزير الداخلية الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مقر إقامته بدبي، اليوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى سموه، بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.