شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقرار النظام الجديد.. هل يتم تغيير محتوى العلم والنشيد الوطني؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو الشورى سعد بن صليب العتيبي، مقدم مشروع تعديل نظام العلم في مجلس الشورى، عدة نقاط حول تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، الذي وافق عليه مجلس الشورى بالأغلبية.

وأكد “العتيبي” أن القطاعات الخاصة ستحتاج إلى تصريح رفع العلم، وفقًا للضوابط التي سوف توضع حول حجم العلم والشعار.

وأضاف في مداخلة على قناة”العربية”، النظام الأساسي للحكم ما وضع للنشيد الوطني ضوابط باللائحة، متابعًا :” الآن عملنا الضوابط.. ومجملا لن يتضمن التعديل تغيير المحتوي الخاص بالعلم والنشيد والشعار”.

وأوضح أن تعديل النظام جاء حفاظا علي العلم والنشيد الوطني، من المساس والعبث والتغيير من خلال تعديلات على النظام سواء حالات رفعه الحالات أو وقتها وحجم العلم.