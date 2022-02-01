شكرا لقرائتكم خبر عن دعم المملكة لا ينكره إلا جاحد.. «الإرياني»: اليمنيون يخوضون معركة تاريخية بدعم التحالف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن المملكة قدمت كافة أشكال الدعم في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية لليمن.

وأضاف الإرياني،وفقا لصحيفة “عكاظ” أن أي موقف خارج هذه المعادلة هو جحود ونكران وحالة شاذة لا تمثل المشهد العام.

وقال إن بعض وسائل الإعلام العربي -باستثناء الإعلام السعودي وإعلام دول التحالف- مازال للأسف الشديد دون التحديات التي تواجه المنطقة من تدخلات وأطماع خارجية.

ولفت معمر الإرياني إلى أن الإعلام السعودي وإعلام دول التحالف يخوض مع اليمنيين جنبا إلى جنب معركة المصير المشترك”.

وتابع الإرياني “إن مليشيا الحوثي الإرهابية بعد انقلابها على الحكومة اليمنية اقتحمت وصادرت مؤسسات الإعلام الحكومية والأهلية في اليمن، بدعم من إيران وحزب الله”.

وأضاف “نراهن على التطورات الأخيرة لإعادة تعريف الأزمة اليمنية وأن اليمنيين يخوضون معركة تاريخية بدعم كبير من تحالف دعم الشرعية نيابة عن كل العرب في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن طهران تلعب دورًا خبيثًا في تقويض جهود الحل السلمي للأزمة اليمنية وتستخدم المليشيا أداة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وشدد الإرياني أن اليمن لا يقبل أي إساءة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا نقبل أي إساءة لقيادة الحكومة الشرعية اليمنية.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، مؤكدا أن هذا المطلب هو مطلب كل اليمنيين.