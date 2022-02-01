شكرا لقرائتكم خبر عن «الحيزان»: موجات برد ومنخفضات جوية تؤثر على أجواء المملكة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع نزيه الحيزان، الباحث في الطقس والمناخ، تأثر أجواء المملكة بموجات برد ومنخفضات جوية على بلاد الشام.

وقال الحيزان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من المتوقع استقرار الأجواء في المملكة حتى نهاية الثلث الثاني من فبراير”.

وأضاف نزيه الحيزن “في المدى المنظور حتى نهاية الثلث الثاني من فبراير ٢٠٢٢م لا مؤشرات لحالات جوية يُشار لها بالبنان”.

وتابع قائلا: “من المتوقع أن تتأثر بلاد الشام بعدة منخفضات جوية ممطرة مع تساقط للثلوج الكثيفة وخاصة في سوريا ولبنان، وموجتي برد من المحتمل أن تؤثر على أجوائنا بين ٩ و ١٦ فبراير ٢٠٢٢م”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على جازان، عسير، الباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

كما توقعت الأرصاد، تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة تكوّن الصقيع على مرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان).