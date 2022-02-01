شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تطلق صندوق «بروسبيرتي7» الاستثماري بقيمة مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو، اليوم الثلاثاء، تدشين “صندوق بروسبيرتي7” الاستثماري بقيمة 1 مليار دولار لدعم الشركات الناشئة التحويلية، وذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر “LEAP” التقني الدولي.

وتستضيف المملكة مؤتمر LEAP الذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، بوصفه أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها.

وكان مؤتمر “LEAP” قد بدأ أعماله اليوم الثلاثاء، بجلستين صباحيتين؛ ناقشتا موضوع تنمية المستقبل الرقمي المستدام، وموضوع الإنترنت للجميع.

وجاء عنوان الجلسة الأولى بعنوان “تخيل احتمالات المستقبل الرقمي المستدام”، وشارك فيها الرئيس التنفيذي لمجموعة إريكسون بورجي إيكولم وأدارها رئيس مجلس إدارة مجلة ذا سبيكتاتور والرئيس السابق لقناة سكاي تي في السيد أندرو نيل.

بينما ناقشت الجلسة الثانية موضوع “الإنترنت للجميع”، حيث ترأسها وزير الاتصالات البريطاني السابق اللورد ستيفن كارتر.

كما شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سوبر وورلد هريش لوتليكار، ونائب أول الرئيس ومدير الابتكار العالمي في شركة سيسكو جاي ديدريتش، إضافةً إلى الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء لدى شركة نوكيا ريكي كوركر، والرئيس التنفيذي للتقنية بشركة موبايلي المهندس علاء مالكي، ونائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط بشركة ساب المهندس أحمد الفيفي.

هذا ويتناول المؤتمر عبر 6 منصات وبمشاركة أكثر من 350 متحدثًا دوليًا ومحليًا مستقبل التقنية من خلال أكثر من 380 جلسة حوارية، واستشراف متغيراته والعمل على استباقها عبر التقنية، بما يصنع واقعًا أكثر ازدهارًا يُعزز من حياة المجتمعات، ويليق بالطموحات.