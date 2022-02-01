مصر تلزم شركات الطيران بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

أصدر وزير الطيران المدني المصري محمد منار عنبة، قرارا يلزم جميع شركات الطيران العاملة في البلاد، بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، بما فيها بيانات أطقم الطائرات وفقا للمواصفات المطلوبة.



ويسري القرار على جميع شركات الطيران التي تسير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخلية أو خارجية، وكل طـائرة تستخدم مطارات مصر، بما في ذلك ”الترانزيت“.

ونص القرار على أن يتم تقديم البيانات المسبقة والنهائية للركاب ”API“ لجميع الطائرات المغادرة من مطارات مصر بشكل متزامن، مع إنهاء إجـراءات سفر الركـاب وفي مهلة أقصاها 5 دقائق من وقت إنهاء الإجراءات.