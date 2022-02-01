شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «حساب المواطن» حول طريقة التحقق من نتيجة الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشف “حساب المواطن” عن طريقة التحقق من نتيجة الأهلية، مشيرًا أنها تتمثل في خطوتين باتباعهما يمكن الأشخاص من التوصل لمعرفة النتيجة.

وقال “الحساب المواطن”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الخطوتين تتمثلان في الدخول إلى حسابك ثم “دراسة الأهلية” ومنهايمكنك معرفة التالي:

1- حالة الأهلية. 2- تفاصيل أهلية التابعين. 3- تاريخ دراسة الأهلية. 4- حالات الأهلية السابقة. 5- عدد المؤهلين. وتابع الحساب، أن بعدها يتم الضغط على تفاصيل “أهلية التابعين” لمعرفة حالة الأهلية لهم وللحالات السابقة الضغط على “اعتراضات الأهلية السابقة”.

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