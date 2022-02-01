Infinix تطرح هاتفا آخر لمنافسة سامسونج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

تستعد Infinix لطرح هاتف ذكي جديد لمنافسة أحدث هواتف سامسونغ من الفئة الممتازة.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Zero 5G المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار مجهز بمنفذين لشرائح الاتصال الخلوي.

وسيزود الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (108+8+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 900 الحديث، ونظام تشغيل "أندرويد-11" قابل للتحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 128 و512 غيغابايت.

وستجهزه Infinix بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.