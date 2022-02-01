شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف يمكن مقاومة النسخة الأحدث من فيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يجتاح متحور أوميكرون العالم، مسجلا أعلى معدل إصابات، فهل يمكن مقاومة النسخة الأحدث من فيروس كورونا، اعتمادا على النظام الغذائي؟.



في الواقع، لا يوجد نظام غذائي سحري من شأنه أن يساعد في علاج "كوفيد-19" بمتحوراته، لكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تقلل من أعراض فيروس كورونا، وتسهم في الشعور بتحسن وتسرع عملية التشافي.

وفقا لما نعرفه حتى الآن عن الفيروس التاجي، فإن الأعراض تختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، وإن كان الأكثر شيوعا الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

لكن أيضا قد يعاني بعض الأشخاص من الصداع والتهاب الحلق وأعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال، وقد لا يشعرون بالجوع تمامًا كما هو الحال مع الإنفلونزا، أو يفقدوا حاسة التذوق والشم ما قد يؤثر على الشهية.

وبناء على اختلاف الأعراض والأذواق لا يوجد نظام غذائي موحد يناسب الجميع، لكن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي قد تساعد مريض كورونا على الشعور بتحسن.

أحد أهم الأسئلة التي تتبادر إلى أذهان الناس منذ تفشي الجائحة: ماذا يجب أن أكل إذا أصبت بفيروس كورونا؟.

اعتمادًا على أعراضك وشدتها، إضافة إلى ما تحب أن تأكله، وإذا كان هناك أي شخص موجود لمساعدتك في الطهي، أعد موقع everydayhealth قائمة بالأطعمة والمشروبات التي قد تساعد في دعم جهاز المناعة لديك خلال حربه على الفيروس.

1- شوربة الدجاج

تقول جولي ميلر جونز، أستاذة التغذية الفخري في جامعة سانت كاترين في سانت بول: "ثبت أنه يزيد من تدفق المخاط ويساعد في طرد الفيروسات، وقد يكون هذا بسبب حمض أميني معين يسمى السيستين موجود في حساء الدجاج".

2- البطاطس

أثناء تحضير حساء الدجاج أضف البطاطس، حيث يمكن أن يساعد هذا الخضار النشوي على تنظيم توازن السوائل بفضل البوتاسيوم الموجود داخله، حيث تقدم كل حبة متوسطة 906 مجم من هذا المعدن.

يعد توازن السوائل أمرًا بالغ الأهمية عندما تقاوم فيروس كورونا لأنه مرض تنفسي ويمكن للجفاف أن يثخن إفرازات الجهاز التنفسي ويجعل من الصعب إزالتها من رئتيك.

3- ماء جوز الهند

هل تعالج الإسهال؟ حان الوقت لتجديد إلكتروليتاتك، وهي تلك المعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم التي يحتاجها جسمك للنمو.

ونقل الموقع عن Cedars-Sinai قوله: "عندما تصاب بالإسهال يطرد الجسم الكثير من الشوارد التي تحتاج إلى استبدال حتى تتمكن من الشفاء وعدم الشعور بالضعف".

ويضيف: "غالبًا ما يذهب الناس إلى المشروبات الرياضية لكني أفضل ماء جوز الهند لأنه طريقة ممتازة للترطيب بالإلكتروليتات الطبيعية وبدون سكر".

4- الحبوب الكاملة

تقول جولي جونز إن "كوفيد-19" يسبب التهابًا في الجسم مثل أي فيروس، لذلك عند إصابتك بالعدوى قد يكون من المفيد تضمين الأطعمة التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

يمكن أن تتيح لك مجموعة طعام واحدة يسهل الوصول إليها جني الفوائد، وهي الحبوب الكاملة مثل الشوفان والفشار العادي والأرز البني وخبز القمح الكامل وغير ذلك.

5- الفواكه والخضراوات

يعد تناول المنتجات الغنية بالفيتامينات بشكل طبيعي أمرًا مهمًا للصحة بغض النظر عما إذا كنت قد أصبت بكورونا، لكن هذه الأطعمة الكاملة المضادة للالتهابات لها فوائد واعدة لتسريع عملية الشفاء من الفيروس.

وجدت دراسة نُشرت في سبتمبر 2021 في مجلة Gut أن النظام الغذائي لا يقلل فقط من خطر الإصابة بكورونا لكنه أيضًا يقلل من شدة الأعراض.

هناك خيارات سحرية مثل البطيخ والفراولة والخيار والخس، التي تتألق بسبب محتواها المائي العالي.

6- الأطعمة اللينة

إذا كان اضطراب المعدة أحد أعراضك، تقترح جونز تناول الأطعمة المضادة للالتهابات في شكل سهل الهضم، مثل عصير التفاح.

ضع في اعتبارك إضافة بعض تلك الفاكهة والخضراوات المضادة للالتهابات إلى العصائر.

7- البروتين النباتي

يساعد النظام الغذائي النباتي في التعافي من مرض "كوفيد-19"، لذا من الجيد في خطة الأكل الخاصة بك تضمين البروتين من مصادر مثل المكسرات والبذور وزبدة الجوز.

إن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مهم للحفاظ على كتلة العضلات سليمة خلال الوقت الذي من المحتمل أن تقلل فيه من النشاط البدني.

أيضًا أثناء الإصابة بكورونا فإن الجسم يكون في حالة فرط التمثيل الغذائي، ما يعني أن جسمك يحرق المزيد من الوقود لتسريعك نحو الشفاء، وإذا لم تقم باستبدال هذا الوقود فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التعب.

8- الأسماك الدهنية

قد تساعد مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، بما في ذلك الأسماك مثل السلمون وسمك القد والسردين، في تقليل الالتهاب المصاحب لكورونا.

ووفقًا لمراجعة بحثية نُشرت في ديسمبر 2020 في العدوى والعلاج الكيميائي، يقترح الباحثون أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد ثبت من خلال الأبحاث السابقة أنها مدمجة في جميع أنحاء الجسم في طبقة معينة من أغشية الخلايا.

وأشاروا إلى أن هذه العملية يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب، وقد يكون لها تأثير مضاد للفيروسات.

9- الزبادي اليوناني

توفر العلبة النموذجية من الزبادي اليوناني، التي تبلغ سعتها 5.3 أونصة، نحو 14 جرامًا من البروتين.

يعد الزبادي اليوناني طعاما مخمرا قد يساعد في تقليل شدة أو مدّة الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لعدد أكتوبر 2020 من مجلة Food Research International.

لاحظ الباحثون أن الأطعمة المخمرة والبروبيوتيك قد توفر ميكروبات مفيدة للجهاز الهضمي، والتي لها تأثير مباشر على المناعة وكذلك وظائف الرئة.

10- شاي دافئ بالعسل

مثل حساء الدجاج، يمكن للشاي الدافئ أن يساعد في تكسير المخاط وإزالته أو طرده من الجسم، مع أخذ أجزاء من الفيروس معه.

يقترح المختصون إضافة العسل إلى الشاي بدلاً من السكر، وتناوله قبل النوم ليحسن ليسهل من نومك عندما يكون لديك كورونا، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات تساعد على تحسين الاستجابة المناعية.