مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات يعلن توريد لقاح "إيبي فاك كورونا" إلى الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدر في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات، إن المؤسسة المنتجة للقاح "إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، وقعت عقدا مع شركات أجنبية لتوريد هذا اللقاح.



وذكر المصدر، أن العقد يتضمن توريد أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاح الروسي إلى الخارج، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المصدر للصحفيين: "تم في الوقت الراهن، توقيع عقود واتفاقيات بين منتجي إيبي فاك كورونا وبعض الشركات الأجنبية حول توريد اللقاح للخارج بحجم إجمالي يزيد عن 50 مليون جرعة".

في وقت سابق، ذكر مركز "فيكتور" بأن لقاح"إيبي فاك كورونا"، متوفر في معظم مناطق روسيا ويستخدم بنشاط لتحصين السكان.