يقتل شقيقه وأمه ويتصل بالشرطة قبل انتحاره .. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قتل رجل في النمسا (60 عاما) شقيقه وأمه، ثم انتحر بعدما اتصل بالشرطة عبر الهاتف وأبلغ عن جريمته، بحسب ما أعلنته السلطات النمساوية، اليوم الثلاثاء.



وهرع الضباط إلى مسرح الجريمة في مدينة جراتس، لكن بعد فوات الأوان، حيث عثروا على جثث القاتل، وشقيقه (58 عاما)، وأمه 81 عاما.

وبحسب معلومات أولية، كان الشقيقان يعيشان في الشقة مع والدتهما.ولم يتضح بعد مسار الأحداث والدافع وراء الجريم