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يقتل شقيقه وأمه ويتصل بالشرطة قبل انتحاره .. ماذا حدث؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

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قتل رجل في النمسا (60 عاما) شقيقه وأمه، ثم انتحر بعدما اتصل بالشرطة عبر الهاتف وأبلغ عن جريمته، بحسب ما أعلنته السلطات النمساوية، اليوم الثلاثاء.

 

وهرع الضباط إلى مسرح الجريمة في مدينة جراتس، لكن بعد فوات الأوان، حيث عثروا على جثث القاتل، وشقيقه (58 عاما)، وأمه 81 عاما.

 

وبحسب معلومات أولية، كان الشقيقان يعيشان في الشقة مع والدتهما.ولم يتضح بعد مسار الأحداث والدافع وراء الجريم

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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