تحذير من علاج الرضيع بالزيوت العطرية (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الطبيب الأماني الدكتور أولريش فيغلر إن الزيوت العطرية، التي تُستخدم ضد نزلات البرد، مثل الكافور، والأوكالبتوس، والمنثول غير مناسبة للرضع والأطفال حتى عامين من العمر.



وعلل ذلك بأن الزيوت العطرية قد تؤدي إلى تقلص في الحنجرة واضطراب التنفس لدى الأطفال.

ويمكن أن تؤدي الزيوت العطرية أيضاً إلى احمرار الجلد، والفم، وآلام البطن، والغثيان، والقيء، والإرهاق، والأرق، والرعشة، وحتى اضطرابات الحركة.

وشدد فيغلر على ضرورة الاحتفاظ بها بعيداً عن متناول الأطفال، لأن تناولها يرفع خطرالإصابة بتسمم، وتلف بالجهاز العصبي المركزي والكلى، وإذا حصل فيجب الاتصال بمركز مكافحة السموم على وجه السرعة لأن هذه الزيوت شديدة السُمية.