شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر غذائية لحمض الفوليك عند الحمل.. أعرفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شدد المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر على أهمية حمض الفوليك عند الرغبة في الحمل وأثناء الثلث الأول منه لتجنب التشوهات الخلقية لدى الطفل الناجمة عن نقص الحمض في جسم الأم مثل "العمود الفقري المفتوح" و"الفك المشقوق" و"الحنك المشقوق".



وأوضح المعهد الألماني أن الجرعة اليومية من حمض الفوليك المناسبة للحامل تبلغ نحو 400 ميكروغراماً، وفق توصيات الجمعية الألمانية للتغذية.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بحمض الفوليك في الخضروات الورقية مثل السبانخ، والبروكلي، والكرنب)، والطماطم، والبقوليات، والمكسرات، ومنتجات الحبوب الكاملة، والبطاطس، والكبد، والبيض، والبرتقال، والتوت.