شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق "واتس آب" ربما يصدر تحديثا كبيرا قريبا لطالما انتظره ملايين المستخدمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "واتس آب" عن تحديث ضخم من شأنه أن يؤثر على ملايين المستخدمين، حيث تخطط لإيصال التطبيق إلى أجهزة جديدة.



وتماما مثل "إنستغرام"، كان تطبيق "واتس آب" لجهاز "آيباد" اللوحي من "آيباد" ميزة مطلوبة بشدة، حيث أنه من أجل استخدام التطبيق، في الوقت الحالي، يتعين على مستخدمي أجهزة "آيباد" اللجوء إلى استخدام WhatsApp Web.

لكن "واتس آب" ألمحت إلى أن تطبيقها الرسمي لجهاز "آيباد" قد يكون قيد التنفيذ.

وفي حديثه إلى موقع "ذي فيرج" التقني هذا الأسبوع، ألمح رئيس "واتس آب"، ويل كاثكارت، إلى المشروع، قائلا: "لقد أراد الناس التطبيق لآيباد لفترة طويلة. إننا نحب أن نفعل ذلك".

وعلى الرغم من أن تصريحات كاثكارت لا تصل حد الالتزام بإطلاق إصدار لـ"آيباد"، إلا أن هذا يشير إلى احتمال أن يتم إنشاء التحديث في المستقبل القريب، وخاصة بعد أن قامت الشركة المملوكة لـ"ميتا"، ببناء التكنولوجيا اللازمة الأساسية لمثل هذه الأجهزة.

وصرح كاثكارت: "لقد قمنا بالكثير من العمل على التكنولوجيا لدعم أجهزة متعددة"، في إشارة إلى طرح دعم متعدد الأجهزة لـ"واتس آب" العام الماضي.

وتابع: "يتوفر ذلك الآن على الويب وتطبيقات سطح المكتب لدينا، وإذا كان لدي أجهزة متعددة قيد التشغيل فيمكنني إيقاف تشغيل هاتفي أو فقد الاتصال بالشبكة والاستمرار في تلقي الرسائل على سطح المكتب. سيكون ذلك مهما حقا لتطبيق الجهاز اللوحي، لتتمكن من استخدام التطبيق حتى لو لم يكن هاتفك قيد التشغيل؛ لذا فإن التكنولوجيا الأساسية موجودة".

ونظرا للطريقة التي يقوم بها "واتس آب" بتشفير الرسائل، فإنه لم يتمكن تاريخيا من مزامنة الدردشات عبر الأجهزة عبر الإنترنت مثل معظم تطبيقات المراسلة الأخرى.

وتمتلك أجهزة الإرسال والاستقبال فقط مفاتيح فك رموز النصوص. وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر قراءة الرسائل، ليس المتسللين أو تطبيق القانون أو "ميتا" الشركة الأم لـ"واتس آب".

ولكن ثبت أن إضافة أجهزة إضافية دون الحفاظ على اتصال بهاتف ذكي أمر صعب.

ومع ذلك، حلت شركة "واتس آب" هذا مؤخرا بالسماح لهواتف متعددة باستخدام التطبيق دون اتصال الجهاز الرئيسي بالإنترنت.

ويتيح الإصدار التجريبي لميزة الدعم متعدد الأجهزة، مزامنة حسابك على "واتس آب" إلى أربعة أجهزة في المرة الواحدة، وهي عملية تتضمن تعيين معرّفات الجهاز لمفتاح حساب على خوادم "واتس آب" بطريقة لا تزال مشفرة.

والآن بعد تقنية المزامنة هذه، هناك فرصة جيدة أن يكون تطبيق "واتس آب" لأجهزة "آيباد" يلوح في الأفق أخيرا.

وللأسف، لم تؤكد "ميتا" حتى الآن أن الميزة ستصل بالتأكيد. لذلك سيضطر مالكو "آيباد" ببساطة إلى الانتظار في الوقت الحالي.

ولا يزال من الممكن استخدام WhatsApp Web في متصفح على "آيباد"، طالما أن جهاز "آيفون" الخاص بك متصل بالإنترنت أيضا.