شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح آلية حجز موعد لتلقي الجرعة التنشيطية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة، آلية حجز موعد لتلقي لقاح فيروس كورونا “الجرعة التنشيطية”، من خلال تطبيق صحتي.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن، استفسر بشأن طريقة وآلية حجز موعد للحصول على الجرعية التنشطية من اللقاح، خاصة بعد تغير الحالة في توكلنا.

وأجابت الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937” بقولها “إنه يلزم حجز موعد لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال تطبيق صحتي”.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يتم جدولة المواعيد بمراكز اللقاح ⁦بشكل⁩ ⁦مستمر⁩، في حين توفر مواعيد بمدينتك سيتم اظهارها مباشرة من خلال التطبيق.

هذا وقد بدأ قبل قليل، سريان قرار اشتراط الجرعة التنشيطية لاستمرار التحصين في توكلنا لمن أتم 8 أشهر من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية 18 عاما فأكثر.

يشار إلى أن وزارة الداخلية، كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ستكون الجرعة الثالثة شرطًا لما يلي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.