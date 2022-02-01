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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سريان قرار اشتراط الجرعة التنشيطية لاستمرار التحصين في توكلنا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بدأ قبل قليل، سريان قرار اشتراط الجرعة التنشيطية لاستمرار التحصين في توكلنا لمن أتم 8 أشهر من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية 18 عاما فأكثر.
يذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ستكون الجرعة الثالثة شرطًا لما يلي:
1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.
2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.
4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
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