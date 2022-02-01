شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سريان قرار اشتراط الجرعة التنشيطية لاستمرار التحصين في توكلنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأ قبل قليل، سريان قرار اشتراط الجرعة التنشيطية لاستمرار التحصين في توكلنا لمن أتم 8 أشهر من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية 18 عاما فأكثر.

يذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ستكون الجرعة الثالثة شرطًا لما يلي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.