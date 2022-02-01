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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحصل المتعافي من كورونا على مناعة تحميه من المتحورات؟.. الصحة تُجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حسمت وزارة الصحة، الجدل بشأن حصول المتعافي من كورونا على مناعة تحميه من الإصابة بالمتحورات عن الفيروس.
وقالت “الصحة” عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إن المناعة الناتجة عن التعافي من الإصابة ليست كافية للوقاية من المتحورات، ويحتاج المتعافي من فيروس كورونا إلى أخذ اللقاح لتعزيز مناعته، حيث يمكنه أخذ اللقاح بعد التعافي مباشرة.
وأكدت “الصحة” أن الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم بعد تعافيهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى أكثر من الذين أكملوا جرعات التطعيم.
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