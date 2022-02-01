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شكرا لقرائتكم خبر عن شرط مهم للقادمين للعمرة والزيارة من خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه يجب على الزوار والمعتمرين قبل الدخول إلى المملكة تسجيل التطعيمات في منصة مقيم.
جاء ذلك في رد من الوزارة، في تغريدة عبر حساب “عناية وخدمات ضيوف الرحمن”، على تساؤل بشأن مدى إلزامية الحصول على الجرعات الثلاث قبل الزيارة بالنسبة للقادمين من دول الخليج.
وأجابت الوزارة بقولها “قبل الدخول الى المملكة يجب تسجيل التطعيمات في منصة مقيم لكي تطابق مع الجرعات المعتمدة داخل المملكة “.
وأضافت أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال المنشور المرفق أو التواصل مع شركة الطيران أو الجوازات السعودية.
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