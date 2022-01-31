شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تعداد 2022 ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

بدأت الهيئة العامة للإحصاء الأعمال الميدانية لمشروع تعداد المملكة 2022 من خلال مرحلة تحديث العناوين.

وأفادت الهيئة أن مخرجات التعداد توفر بيانات داعمة لصناعة القرار في المملكة، وتسهم بشكل فعّال في تحقيق رؤية المملكة 2030.

دور التعداد:

مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساسا ومرجعا لمساعدة صناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على أساس معلوماتي موثوق تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية؛ فيما يتعلق بتطوير الخدمات العامة كالتعليم، والصحة، ووسائل النقل العام، وإعداد المخططات العمرانية للمدن وتوزيع الميزانيات على المشاريع والمبادرات.

وتعداد 2022 يعد التعداد الخامس في تاريخ المملكة، وقد أجري آخر تعداد عام للسكان والمساكن في المملكة في العام 2010م، وبلغ عدد السكان آنذاك “27,136,977” نسمة.