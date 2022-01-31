شكرا لقرائتكم خبر عن آلية دراسة الأهلية ومعرفة الاستحقاق في برنامج ريف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد برنامج ريف آلية دراسة الأهلية ومعرفة حالة الاستحقاق لقطاع الأسرة المنتجة “القمة المضافة”.

وأوضح برنامج ريف، ردا على استفسار بهذا الشأن عبر حسابه في “تويتر”، أنه تتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

وأضاف برنامج ريف أنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق من خلال الدخول عبر بوابة برنامج ريف عن طريق الرابط التالي (اضغط هنا).