شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق للمطاعم والكافيهات بالرياض في حالة ارتكاب هذه المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، 5 مخالفات تستوجب إغلاق المطاعم والكافيهات بشكل مباشر. وتشمل تلك المخالفات ما يلي: 1- جود تسمم غذائي 2- تخزين كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر 3- مواد غذائية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة 4- مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي 5- عدم حصول العمالة على شهادات صحية قبل مزاولة النشاط في منشآت الصحة العامة

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